КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности закона о банках

КИЕВ. 16 июля. УНН. Конституционный суд Украины по делу о конституционности совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Конституционный Суд Украины перешел к закрытой части для принятия решения", - говорится в сообщении.

Также судья-докладчик отметил, что в целях обеспечения полного и объективного рассмотрения дела направлены запросы в государственные органы и научные учреждения для выяснения их позиций по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

"Судья-докладчик по делу Александр Касминин сообщил, что субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать отдельные положения Закона и Закон в целом, отдельные положения Гражданского кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, законов Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "Об исполнительном производстве" с изменениями такими, которые не соответствуют предписаниям Конституции Украина", - отмечается в сообщении.

Кроме того, авторы ходатайства считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса. Кроме того, по мнению народных депутатов Украины, изменениями, внесенными Законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Напомним, в Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности так называемого закона о банках.