Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,14 0,0553  EUR: 30,87 0,1875 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
LIVE: 30 лет декларации о суверенитете. Торжественное заседание ВР при участии Президента
Эксклюзивные новости УНН
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
9255

Изменения в Избирательный кодекс: в 300 объединенных общинах выборы пройдут на мажоритарной основе

Изменения в Избирательный кодекс: в 300 объединенных общинах выборы пройдут на мажоритарной основе

КИЕВ. 16 июля. УНН. Примерно в 300 объединенных общинах выборы будут проходить на мажоритарной основе в соответствии с изменениями, которые приняла ВР в Избирательный кодекс. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко под стенами Рады, передает корреспондент УНН.

"Норма относительно порога партизации - с какого момента начинаются выборы на партийной основе. В принципе, зал ВР поддержал, не только наша фракция, а и ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина и группы депутатские - это 10 тыс. избирателей. То есть начиная с 10 тысяч избирателей, это примерно 300 объединенных общин, в которых будут выборы на мажоритарной основе, там смогут выдвигаться самовыдвиженцы", - сказал Корниенко.

Следовательно, изменениями к законопроекту №3485 был снижен партийный порог на местах. В городах с населением от 10 тысяч человек выборы будут проводиться по пропорциональной системе, открытым спискам.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3485 о внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, Верховная Рада, местные выборы, кодекс, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.