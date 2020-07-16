Украина сомневается в миролюбивых планах РФ - МИД

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине сомневаются в отсутствии агрессивных планов РФ относительно нашего государства, учитывая присутствие российских военных на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса и появление новых баз вдоль границы. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.

"Может в МИД РФ и нет таких планов, хотя очень сомнительно. Много неправды и манипуляций по Украине идет именно от МИД РФ. А вот что делают российские военные на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, для чего новые базы вдоль границы, активная разведка ...?" - написал Боднар, комментируя интервью заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Так, Руденко ранее заявил российским СМИ, будто Россия не имеет агрессивных планов в отношении Украины.

"Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может", - отметил россиянин.

Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для оккупированного Крыма.