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ЕС сделал заявление к годовщине сбития MH17: призывает Россию признать ответственность

ЕС сделал заявление к годовщине сбития MH17: призывает Россию признать ответственность

КИЕВ. 16 июля. УНН. Европейский Союз ожидает, что Россия признает свою причастность к сбитию самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" и полностью будет способствовать усилиям по установлению ответственности. Об этом говорится в заявлении к шестой годовщине катастрофы MH17 Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Европейского Союза, которое есть в распоряжении УНН.

"17 июля - шестая годовщина сбития самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", когда погибли 298 человек 17 национальностей. Европейский Союз глубоко сочувствует всем, кто потерял своих родных", - напомнил Боррель.

По его словам, Европейский Союз еще раз подчеркивает свою полную поддержку всех мероприятий, направленных на установление истины, обеспечение правосудия для всех жертв сбитого рейса MH17 и их близких родственников и привлечения причастных к ответственности согласно Резолюции Совета Безопасности ООН № 2166.

"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, предпринятые в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою причастность и полностью будет способствовать усилиям по установлению ответственности", - подчеркнул представитель ЕС.

Напомним, Нидерланды подали жалобу против Российской Федерации относительно сбития пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Накануне Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, MH17
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