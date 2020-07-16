В Минобороны ответили на обвинения в провале поставки боеприпасов в ВСУ

КИЕВ. 16 июля. УНН. Министерство обороны Украины постоянно осуществляет мероприятия по обеспечению потребности Вооруженных Сил в боеприпасах и создания их нормативных запасов. Соответствующее заявление обнародовала в четверг пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"В Министерстве обороны Украины постоянно осуществляются мероприятия по обеспечению потребности Вооруженных Сил в боеприпасах и создания их нормативных запасов, недостатка в боеприпасах нет", - говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что по состоянию на июль 2020 года, оборонным ведомством проводится работа по закупке 152-мм снарядов в установленном порядке в соответствии с определенными ассигнованиями. Продолжается преддоговорная работа по закупке 82-мм, 120-мм мин; 122-мм, 152-мм выстрелов определенной номенклатуры, в том числе по импорту.

"Поставка боеприпасов будет осуществляться в соответствии с условиями заключенных контрактов по графикам поставки с учетом производственных возможностей", - подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, отметили в пресс-службе, министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ГК "Укроборонпром" и министерством обороны проводится работа по организации замкнутого цикла производства боеприпасов и их элементов на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в рамках государственной целевой программы.

Сообщается, что в течение 2017 - 2019 годов принято на вооружение (допущено к эксплуатации) Вооруженных Сил Украины более 10 типов боеприпасов, продолжается разработка 9 новых видов боеприпасов.

В текущем году обеспечено устойчивое финансирование мероприятий по развитию и закупки ракетно-реактивного вооружения по государственному оборонному заказу.

В Минобороны отмечают, что по результатам выполнения государственного оборонного заказа на конец 2020 года планируется:

- начать государственные испытания модернизированной высокоточной ракеты к БМ "Смерч";

- модернизировать необходимое количество пусковых установок БМ "Смерч" для стрельбы новыми ракетами;

- закупить около 200 высокоточных ракет в БМ "Смерч";

- восстановить с модернизацией 200 ракет к БМ "Смерч";

- продолжить создание ракет к БМ "Град" с повышенной дальностью;

- завершить создание берегового ракетного комплекса "Нептун" и начать его закупку;

- закупить пусковые установки и ракеты к противотанковым ракетным комплексам в соответствии с потребностями определенными Вооруженными Силами Украины.

Напомним, накануне журналист Юрий Бутусов заявил, что министр обороны Украины Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.