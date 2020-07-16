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Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной со дня принятия Декларации о государственном суверенитете

Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной со дня принятия Декларации о государственном суверенитете

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Украины и заверил, что у нас есть шанс вернуть свои территории. Об этом он заявил во время своего выступления на торжественном заседании ВРУ, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы отмечаем 30 годовщину со Дня рождения этого знакового документа. 30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретению независимости Украины. Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство. 16 июля 1990 года стало действительно историческим днем", - отметил Зеленский.

Также он отметил, что сейчас весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для желаемого мира.

"Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, не на бумаге. Да, мы потеряли часть территорий, мы потеряли своих людей и, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории, вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои никогда не оказалось напрасным. Я убежден, что достичь этого шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае, если все мы объединимся так же, как и 30 лет назад", - добавил Президент.

Напомним, Верховная Рада Украины начала торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Источник: УНН
Теги: Украина, годовщина, независимость, Президент, Владимир Зеленский
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