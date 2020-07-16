ВНО-2020: обнародованы пороговые баллы для тестов по математике и физике

КИЕВ. 16 июля. УНН. Члены экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования определили пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по математике и физике. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

"Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Было определено пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по математике и физике. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по математике, что соответствует 9 тестовым баллам, по физике - 12", - сообщили в УЦОКО.

В прошлом году пороговый балл ВНО по математике был выше - 11 баллов, для физики - 13.

Отмечается, что от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87% лиц; по физике - 92%.

Сообщается также, что результаты ВНО по математике и физике будут размещены на информационных страницах участников 17 июля, так же как и бланки ответов по упомянутым предметам.

Как сообщал УНН, порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по географии будут определены до 28 июля. Результаты появятся на страницах участников до 29 июля.