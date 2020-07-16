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"Слуги народа" вместе с Зеленским проведут праймериз кандидатов в мэры Киева

"Слуги народа" вместе с Зеленским проведут праймериз кандидатов в мэры Киева

КИЕВ. 16 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" на сегодняшнем заседании вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским провезет праймериз кандидатов на пост мэра Киева. Об этом написал в Telegram нардеп Александр Качура, передает УНН.

"... 16 июля, фракция "Слуга народа" проведет "праймериз" кандидатов на пост мэра Киева. Порядок внутрипартийных выборов предложил Офис Президента: сначала презентация программ кандидатов, затем дебаты и голосования. Голосовать будет фракция, Совет Киевской городской организации партии и финальное решение принимает Президент", - написал Качура.

По его словам, высший совет партии нарабатывает дополнения, ведь не всех мажоритарщиков и киевских депутатов устраивает процедура, которую предложили в Офисе.

Напомним, как сообщили в "Слуге народа", в праймериз в мэры столицы примут участие представители от фракции "Слуга народа", в частности, нардепы Николай Тищенко, Ирина Верещук и Александр Дубинский.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа
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