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Иностранные спецслужбы используют "криминал", чтобы расшатать ситуацию в Украине - Баканов

Иностранные спецслужбы используют "криминал", чтобы расшатать ситуацию в Украине - Баканов

Иван Баканов

КИЕВ. 16 июля. УНН. Иностранные спецслужбы не оставляют попыток негативно влиять на ситуацию в Украине и, в частности, используют для этого различные криминальные структуры. Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил во время координационного совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мы все понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине, в том числе с использованием криминальных элементов. Именно поэтому среди ключевых направлений деятельности СБУ - защита национальной государственности, контрразведка, борьба с терроризмом", - отметил Баканов.

Также он напомнил, что в этом году суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 - за создание террористической группы или организации.

Напомним, СБУ за полгода предотвратила три теракта.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Иван Баканов
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