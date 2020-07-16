В НАБУ заявили, что информация о якобы обысках в "Укргазбанке" - фейк

КИЕВ. 16 июля. УНН. Информация об обысках НАБУ в помещении "Укргазбанка", который возглавлял новоназначенный председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Информация о якобы обысках НАБУ в "Укргазбанке" и помещении только что назначенного председателя НБУ Кирилла Шевченко не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

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Напомним, в "Слуге народа" заявили об обысках в банке, который возглавлял Шевченко.