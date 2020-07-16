Кравчук обвинил нардепов в расшатывании вражды в ВР

КИЕВ. 16 июля. УНН. Первый Президент Украины Леонид Кравчук обратился к нардепам с просьбой остановить расшатывание вражды в обществе и Верховной Раде. По его словам некоторые ведут себя так, будто для них Конституция бумажка или тряпка. Об этом он заявил во время своего выступления на торжественном заседании ВР по случаю 30-й годовщины со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, передает корреспондент УНН.

"Я обращаюсь к вам с просьбой остановить расшатывание моховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде. У меня сейчас есть много времени и я практически смотрю все баталии. И часто сижу и думаю, неужели это действительно поиск лучшего пути? Или это поиск кратчайшего пути к власти через популизм и всевозможные безобразия? Со стороны это выглядит очень сложно, я не хочу употреблять более крепкого слова", - сказал Кравчук.

По его словам, он работал при системах разной власти и видел все, но никому не было разрешено публично себя так вести.

"Перед законом мы все равны. И это не слова. Я вижу, как люди или некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают закон, смотрят на закон, даже часто на Конституцию, как на бумажку, а еще хуже - на тряпку. Это недопустимо", - добавил Кравчук.

Напомним, Верховная Рада Украины начала торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.