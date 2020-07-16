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Инвесторы в "зеленую" энергетику отреагировали на переписку Палицы-Геруса

Инвесторы в "зеленую" энергетику отреагировали на переписку Палицы-Геруса

Андрей Герус

КИЕВ. 16 июля. УНН. Инвесторы в "зеленую" энергетику считают обнародованные в сети идеи главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса и нардепа Игоря Палицы о продаже государству объектов "зеленой" энергетики неприемлемыми. Об этом в комментарии УНН заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Такие намерения являются ни чем иным, как политическим давлением на инвесторов "зеленой" энергетики и попытками завести отрасль в дефолтное положение, считает глава Ассоциации.

"Это предложение вообще не может быть выполнено. Во-первых, за какие деньги планируется выкупать эти проекты? Во-вторых, как инвестор может продать проект, когда у него идет процесс строительства и он имеет обязательства перед банками, перед страховыми компаниями, партнерами. Это какое-то непонятное предложение, которое не имеет реального воплощения", - пояснил Конеченков.

Напомним, в сети появилось фото переписки главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса, в котором он обсуждал со своим коллегой Игорем Палицей "зеленые" тарифы, и то, как можно расправиться с инвесторами, если те не пойдут на их условия.

Отметим, что Геруса обвиняют в попытке срыва правительственного законопроекта (3658) о снижении "зеленого" тарифа. Этот законопроект содержит меморандум между правительством и производителями "зеленой" энергетики. Инвесторы уже заявили, что любые поправки и существенные изменения в законопроект сведут его нет.

Источник: УНН
Теги: инвестор, энергетика
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