В Луганской области решили не ослаблять карантинные ограничения

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Луганской области карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 останутся на ранее установленном уровне. Такое решение принято сегодня по итогам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

"Мы оставляем без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий на территории Луганской области, - отметил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По информации пресс-службы Луганской ОГА, заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов проинформировал, что интенсивный показатель заболевания COVID-19 в регионе составляет 14,9 случаев на 100 тысяч населения. При этом средний срок лечения составляет 24 суток. Сейчас в Луганской области на самоизоляции, кроме больных, находятся 65 контактных лиц и 207 тех, кто установил мобильное приложение "Дий вдома".

"За период карантина полицейскими области составлено 348 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С момента решения об ограничении работы развлекательных заведений до 23:00 составлено 2 соответствующих протоколы", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 16 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины, Луганской области среди них нет.

Напомним, в Украине на 9 часов 16 июля зафиксировано уже более 56,4 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.



