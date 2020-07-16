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Сюмар заявила, что не уверена в достоверности переписки Геруса с Палицей

Сюмар заявила, что не уверена в достоверности переписки Геруса с Палицей

Виктория Сюмар

КИЕВ. 16 июля. УНН. Народный депутат Виктория Сюмар заявила, что после общения с Андреем Герусом она уже не уверена в достоверности его переписки с их коллегой Игорем Палицей. Об этом она написала в посте Facebook, передает УНН.

"Признавать ошибки считаю качеством сильных. Поговорили с Андреем Герусом. Его переписку с Палицей скорее всего сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф. (Хотя и сослались на известное издание). Мои переписки (и не только) тоже не раз фальсифицировали и "дорисовывали". Знаю как это. Поэтому - сорри.

Меня там зацепил наезд на Буславец (и.о. министра энергетики - ред.), потому что сексизма становится слишком много в политике", - отметила Сюмар.

Напомним, ранее Сюмар опубликовала фото, где Андрей Герус вроде переписывался с Игорем Палицей о "зеленом" тарифе и обсуждал возможность выкупа объектов "зеленой" энергетики.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, энергетика
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