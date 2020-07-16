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Совет Европы рекомендовал открыть границы ЕС для ряда стран: Украины там снова нет

Совет Европы рекомендовал открыть границы ЕС для ряда стран: Украины там снова нет

КИЕВ. 16 июля. УНН. Совет Европейского Союза обновил список стран, для граждан которых государствам-членам рекомендуется постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах, пишет УНН со ссылкой на сообщение Европейского Совета.

“После первого пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Этот список будет продолжать пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели”, — говорится в сообщении.

Так, исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 16 июля государства-члены могут постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии взаимного открытия границ.

Критерии ЕС для определения третьих стран, для которых следует снять ограничение на поездки, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания распространения вируса, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что о снятии ограничений на въезд на территорию стран Шенгенской зоны можно будет говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Коронавирус
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