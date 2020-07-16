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Фонд соцстраха выделил 1,5 млн грн семье умершего от коронавируса анестезиолога

Фонд соцстраха выделил 1,5 млн грн семье умершего от коронавируса анестезиолога

КИЕВ. 16 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1,576 млн грн для семьи и родителей врача-анестезиолога из Одесской области, умершего вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей. Всего помощь выделили для четырех семей медицинских работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ФССУ.

"Для семьи и родителей врача-анестезиолога из Одесской области, умершего вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1 миллион 576 тыс. 500 гривен за средства государственного бюджета" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь была перечислена сегодня Фондом в равных частях лицам, имеющим на нее право. Средства поступят на счета семьи на протяжении нескольких банковских дней.

"Всего по состоянию на сегодня ФССУ профинансировано государственные пособия в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" для четырех семей медицинских работников. Также сегодня Фонд социального страхования Украины осуществил финансирование единовременного пособия по государственному социальному страхованию в размере 210 тыс. 200 гривен членам семьи работника из Житомирской области, который умер в результате острого профессионального заболевания COVID-19. В общем ФССУ профинансировал предоставление такой помощи для четырех семей", - сообщили в Фонде.

Напомним, 10 июля правительство приняло решение о выделении Министерству социальной политики Украины 233,3 млн гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, медики, страхование, деньги, смерть, Коронавирус, Фонд социального страхования
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