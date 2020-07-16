Бужанского внесли в базу данных "Миротворца"

КИЕВ. 16 июля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский попал в базу данных "Миротворца". Об этом сообщает сайт организации, передает УНН.

Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка обвинил нардепа в следующем: "Украинофоб. Провокатор. Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно важной информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни".

Как сообщал УНН, под ВР состоялся митинг против законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях", инициатором которого является Бужанский.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть этот законопроект, которым предусматривается предоставить право лицам, которые начали обучение на языке коренного народа или национального меньшинства до 1 сентября 2018 года, продолжить получение образования по таким же правилам до 1 сентября 2023 (действующая норма - до 01.09.2020), постепенно увеличивая количество учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Предлагается для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (коренным народам) Украины, отменить требования относительно обязательного получения базового и профильного среднего образования в учреждениях общего образования на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного процесса.

Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы.

Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения".