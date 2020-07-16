Новости: Политика
Четверг, 16 июля 2020, 20:24 • Тоня Туманова • 8985
В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
КИЕВ. 16 июля. УНН. Кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Верещук Ирина. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.
"Кандидатом от "Слуги народа" на Киевских выборах будет Верещук Ирина. Поздравляю!" - написал Качура.
Он также добавил, что теперь все кандидаты должны объединиться для победы над Кличко.
Как сообщал УНН, "Слуги народа" вместе с Зеленским проведут праймериз кандидатов в мэры Киева.
Источник: УНН
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