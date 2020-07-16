В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева

КИЕВ. 16 июля. УНН. Кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Верещук Ирина. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

"Кандидатом от "Слуги народа" на Киевских выборах будет Верещук Ирина. Поздравляю!" - написал Качура.

Он также добавил, что теперь все кандидаты должны объединиться для победы над Кличко.

Как сообщал УНН, "Слуги народа" вместе с Зеленским проведут праймериз кандидатов в мэры Киева.