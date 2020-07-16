Хватит п*дячить зеленую энергетику: Тынный анонсировал митинг под ВР

КИЕВ. 16 июля. УНН. Завтра под стенами ВР состоится митинг инвесторов в "зеленую" энергетику. Об этом в своем Facebook

написал бизнесмен, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Игорь Тынный.

Мероприятие начнется в 8 утра, и пройдет под лозунгом “Хватит п*дячить зеленую энергетику”.

Цель митинга — не дать депутатам “умертвить возобновляемую энергетику в Украине” путем блокировки правительственного законопроекта о “зеленых” тарифах, пишет Тынный.

За срывом правительственного законопроекта стоят нардепы, лоббирующие интересы бизнесменов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, убежден глава УАВЭ.

“Депутаты по квотам Пинчука и Коломойского зарегистрировали свыше тысячи трехсот правок в законопроект об ухудшении условий инвестирования в ВИЭ. Ухудшение такого масштаба — чтоб инвесторы разорились.

Параллельно с этим, ничтоже сумняшеся, нардеп Палица прямо с телеэкрана намекает, что тем, кто будет разоряться придется продать бизнесы тем, у кого есть деньги. А у кого они в Украине есть? Правильно! У тех кто годами грабит Укрнефть, Энергоатом, Центрэнерго, государственные угольные шахты и так далее. Кто годами не платит налоги и кидает вкладчиков банков”, — пишет он.

В Украине производством “зеленой” энергетики занимается 170 компаний, напоминает Тынный. Помимо акций протестов инвестора планируют судится с украинской властью за границей.

“Надеемся на координацию протестов с другими игроками рынка ВИЭ — нас всего более 50 тыс. человек, с экологами и просто патриотами”, — пишет Тынный, предупреждая, что противостояние слуг олигархов с ВИЭ не закончится завтра, или через неделю.

Напомним, на этой неделе Рада должна была принять правительственный законопроект о снижении “зеленых” тарифов, но он был заспамлен правками, и поэтому заблокирован. В тоже время участники рынка и нардепы из “Батькивщины” и “ЕС” говорят о преднамеренном срыве законопроекта со стороны депутатов “Слуги народа”. Срыв законопроекта означает сохранение действующих надмерных “зеленых” тарифов.