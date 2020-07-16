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Арахамия объяснил, почему Верещук победит Кличко на выборах

Арахамия объяснил, почему Верещук победит Кличко на выборах

Ирина Верещук

КИЕВ. 16 июля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук победит Виталия Кличко на выборах в мэры Киева благодаря интеллектуальной силе. "Слуги народа" в ней более уверены, чем в оппоненте. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"На самом деле за Ирину с самого начала были. Потому что женщина кандидат точно может и будет, и победит известного спортсмена. Почему? Потому что на ринг они не выйдут, физическая сила не может быть применена, а интеллектуальная сила - мы в своем кандидате гораздо увереннее чувствуем себя, чем оппонент. Я желаю Ирине, чтобы она побеждала. Мы сделаем от нашей фракции, от нашей партии все, что от нас зависит, для того, чтобы предоставить все возможные ресурсы", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева. Им будет будет Ирина Верещук.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Слуга народа
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