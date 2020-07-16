Праймериз на мэры Киева: в "Слуге народа" выбирали среди пяти кандидатов

КИЕВ. 16 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" выбирала кандидата на мэры Киева среди пяти человек. Один из них появился сегодня. Об этом сказал заместитель председателя партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

"Действительно, у нас было пять кандидатов. Один появился даже сегодня. Господин Гурин. Демократия. Господин Гурин - известный урбанист и тоже наш народный депутат. И действительно, все кандидаты - каждый о своем говорил, и каждый свое видение давал. Но если собрать это все вместе, собрать в команду и сформировать, например, с помощью этих людей, и нашу предвыборную стратегию, с которой будет идти Ирина (Верещук - ред.), и стратегию нашего списка в Киевский городской совет, который мы сейчас активно будем начинать формировать - я думаю, что у нас неплохие перспективы в партии "Слуга народа" в Киеве. И побороться за мэрское кресло", - сказал Александр Корниенко.

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Он отметил, что также неплохие перспективы побороться за качественное представление в Киевском городском совете.

Напомним, в "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева. Им стала Ирина Верещук.