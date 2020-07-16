Верещук пригласила Кличко на дебаты

КИЕВ. 16 июля. УНН. Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук пригласила действующего мэра Киева Виталия Кличко на дебаты. Об этом она сказала во время брифинга, передает УНН.

“Пользуясь случаем я приглашаю господина Кличко... на дебаты”, — сказала Ирина Верещук.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, никто не должен бояться участвовать в дебатах и нужно быть открытыми.

“Мне кажется, это будет очень интересно киевлянам увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук”, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в “Слуге народа” определились с кандидатом в мэры Киева. Им будет Ирина Верещук.