Чтобы не было сюрпризов: Зеленский анонсировал проверки кандидатов от "СН" на местных выборах

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у них будет открытая система с точки зрения подбора депутатов на местных выборах и единственный принцип - все кандидатуры будут проходить проверки СБУ. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.

По словам Президента, на местных выборах будет открытая система определения кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

"Мы не можем проследить за всей страной, но у нас есть принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку - от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", - сообщил глава государства.

Он отметил, что это будет очень большая и сложная работа.

"У нас несколько уровней будет проверок людей. Есть районные офисы, городские, областные, потом есть центральный офис. Поэтому будем вычищать", - добавил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.