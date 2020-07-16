Разумков убежден, что в парламенте нет голосов под федерализацию

КИЕВ. 16 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы “Право на власть” заявил убежден, что на сегодняшний день в парламенте нет голосов под федерализацию Украины, если бы такая инициатива была, сообщает УНН.

“Я не думаю, что сегодня в парламенте есть, во-первых, такое течение — перехода к федерализации. А во-вторых, что есть под это голоса, если бы даже такая инициатива сегодня была”, — подчеркнул он.

Сегодня Верховная Рада Украины провела торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Так, заседание начали с гимна Украины. В Раду прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и другие чиновники. Также в зале находятся еще четыре бывшие президенты Украины: Леонила Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и народные депутаты Украины первого и девятого созывов.