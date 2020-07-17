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Разумкова: реформа децентрализации близится к своему завершению

Разумкова: реформа децентрализации близится к своему завершению

КИЕВ. 17 июля. УНН. Реформа децентрализации приближается к своему завершению. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

“Многие вопросы, которые необходимо принять для того, чтобы состоялись выборы и они прошли действительно демократично. Так, чтобы они отражали волю украинского народа. Мы сегодня, весь депутатский корпус, работаем над этим. Сегодня был проголосован и избирательный кодекс, были выделены средства на проведение местных выборов, вопрос еще изменения границ районов. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос также будет подниматься в Верховной Раде, но это все продолжение децентрализации. С какими позициями коллеги соглашаются, против каких-то будут выступать, но в целом реформа децентрализации приближается к своему завершению”, — подчеркнул он.

Дмитрий Разумков также выразил убеждение, что власть на местах после выборов изменится “достаточно сильно”.

Добавим, председатель ВРУ убежден, что в парламенте нет голосов под федерализацию.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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