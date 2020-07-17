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Разумкова считают падение рейтинга "Слуги народа" не катастрофическим

Разумкова считают падение рейтинга "Слуги народа" не катастрофическим

КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает падение рейтинга “Слуги народа” не катастрофическим. Об этом он заявил в эфире программы “Право на власть”, сообщает УНН.

“Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно, если мы посмотрим на рейтинг доверия и рейтинг поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно невелико. Если мы говорим о местном результате, при всем уважении к социологам и коллегам, это не совсем репрезентативный результат, потому что мы не видим кандидатов, которые будут выдвигаться от „Слуги народа“, от „Европейской солидарности“, от ОПЗЖ и других политических сил. Если мы говорим с вами о местных партийных структурах, всегда местная система — местные выборы и местные партии, если они были связаны с рейтинговым мэром, давали неплохой результат. Поэтому я сегодня ничего катастрофического пока не вижу. Если мы говорим с вами о парламентских выборах, к счастью, их в ближайшее время не планируется и те результаты, которые есть, действительно, у некоторых политических сил мы видим рост. Если мы посмотрим на „Слугу народа“, немного есть просадки, но если мы сравним, например, в истории Украини, то это не то проседание, которое мы могли наблюдать у других политических сил”, — заявил он.

Он также отметил, что проседание рейтинга — комплексный вопрос, который по его словам, связан с внедрением реформ, а также с критикой ВР в публичном пространстве.

Он также отметил, что сейчас “слишком рано оценивать провалы власти”, так же как и положительные результаты ее работы, поскольку должен пройти некоторое время.

“Второе — мы фактически живем в избирательном периоде. Были президентские выборы, парламентские, сейчас начинаются местные. И это всегда так же отображается на оценке тех или иных решений как власти, так парламента в целом, Президента, Кабинета министров”, — сказал он.

Как сообщал УНН, председатель ВРУ считает, что реформа децентрализации приближается к своему завершению.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Слуга народа
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