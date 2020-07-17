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Первый год работы парламента нельзя назвать удовлетворительным - Дубинский

Первый год работы парламента нельзя назвать удовлетворительным - Дубинский

КИЕВ. 17 июля. УНН. Первый год работы парламента нельзя назвать удовлетворительным. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский, сообщает УНН.

“Когда избиратель голосовал за нас с вами и дал нам большинство в парламенте, он ожидал большего. И сегодня падение тех политических рейтингов, которые мы сейчас наблюдаем — это результат ожиданий, которые не оправдались, понимание того, что надежды были куда больше, чем мы смогли дать и выполнить с точки зрения работы. Именно поэтому, если мы говорим о результатах первого года нашего созыва парламента, то признать его удовлетворительным невозможно при всех хороших реляциях, которые бы не звучали. И самое главное, почему эту работу нельзя признать удовлетворительной — это отсутствие цели. У нас нет плана, который испытывают люди. Мы так и не показали к какой цели мы за этот год шли и к какой пришли”, — сказал он.

Политик также отметил, что к осени политической силе, которую он представляет, нужно прийти к конкретной цели и конкретному плану действий чтобы рейтинг “Слуги народа” в дальнейшем не падал и не было раскола на который надеются оппоненты.

Как сообщал УНН, Разумков не считает катастрофическим падение рейтинга “Слуги народа”.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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