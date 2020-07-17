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Нафтогаз отреагировал на ужесточение санкций США касательно "Северного потока-2"

Нафтогаз отреагировал на ужесточение санкций США касательно "Северного потока-2"

КИЕВ. 17 июля. УНН. В НАК “Нафтогаз Украины” отреагировали на усиление санкции Соединенных Штатов против “Северного потока-2” и ветви “Турецкого потока”, пишет УНН со ссылкой на сообщение компании.

“По словам госсекретаря Помпео, новая редакция “ставит под угрозу американских санкций инвестиции и любую другую деятельность, связанную с российскими экспортными трубопроводами. Это четкое предупреждение, что США не потерпят компании, которые помогают и способствуют вредным российским проектам”. Он также добавил: “Это не коммерческие проекты. Это главные инструменты Кремля для использования и увеличения зависимости Европы от поставок российских энергоресурсов, инструменты, путем прекращения транзита газа подрывающие демократию в Украине, инструменты, которые в конечном итоге подрывают трансатлантическую безопасность”, — сообщили в “Нафтогазе”.

В заявлении Государственного департамента уточняется, что “лица, осуществляющие такие инвестиции занимаются такой деятельностью (в контексте „Северного потока-2“ и „Турецкого потока“), включая привлеченным к строительству трубопроводов финансовыми партнерами, поставщиками трубоукладочных судов и связанных с ними инженерных услуг, но, не ограничиваясь ими, могут подпадать под санкции в соответствии с Разделом 232”.

“Это решение свидетельствует о неизменной поддержке США украинской и европейской безопасности. Нафтогаз будет продолжать тесное сотрудничество с американскими и европейскими партнерами в вопросах противодействия Северному потоку 2 и защиты коллективных интересов трансатлантического сообщества”, — добавляется в сообщении.

Добавим, 15 июля государственный секретарь США Майк Помпео заявил о пересмотре применения раздела 232 Закона “О противодействии противникам Америки путем санкций” с целью введения новых санкций против “Северного потока-2” и второй нити “Турецкого потока”. Раздел 232 CAATSA предоставляет Белому дому законное право налагать санкции на все российские экспортные трубопроводы, однако ранее применение санкций к “Северному потоку-2” в соответствии с Разделом 232 осложнялось из-за его неправильного толкования.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Нафтогаз, Северный поток-2
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