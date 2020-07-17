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Новости: Политика
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МВФ надеется, что новый глава НБУ сохранит независимость банка

МВФ надеется, что новый глава НБУ сохранит независимость банка

КИЕВ. 17 июля. УНН. Международный валютный фонд поздравил в четверг назначение Кирилла Шевченко новым председателем Национального банка Украины, и надеется, что он сохранит независимость банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Важно, чтобы независимость национального банка и высокий уровень профессионализма сохранились при новом руководителе", - говорится в сообщении.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла проект постановления №3857 о назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины, поданный Президентом Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ
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