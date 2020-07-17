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Новости: Политика
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Таран отчитался в ВР по ситуации на крымском направлении

Таран отчитался в ВР по ситуации на крымском направлении

Андрей Таран

КИЕВ. 17 июля. УНН. С целью недопущения дестабилизации ситуации на Крымском направлении и в зоне ООС проведен ряд конкретных мер, в частности, усиленно ведение разведки. Об этом доложил в ВР на часе вопросов к правительству министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"С целью неопущения дестабилизации ситуации на Крымском направлении руководством Министерства обороны, Генеральным штабом, командованием ООС спланировано и проведено ряд конкретных мер, в частности, речь идет о создании условий, направленных на предупреждение обострения обстановки... Для общественности могу отметить следующее: усиленно ведение разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Нацгвардией, Нацполицией, СБУ, Госпогранслужбой", - сказал Таран.

По его словам, военные части и подразделения ВСУ, которые выполняют задачи в составе ООС и вдоль административной границы АРК, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины.

"В настоящее время обстановка в районе выполнения задач группировки войск оперативного командования "Юг" контролируемая", - добавил Таран.

Напомним, с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Крым, Минобороны
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