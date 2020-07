Кулеба уверен, что виновных в сбитии МН17 накажут

КИЕВ. 17 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что виновных по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году накажут. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Сегодня мы оплакиваем 298 невинных жертв рейса MH17. 6 лет нестерпимой боли для их родных и близких, умноженных на российские возражения, ложь и фейки. Я уверен, что уголовный процесс принесет правосудие, установив каждого преступника, ответственного за убийство, по имени", - написал Кулеба

Напомним, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.



Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

Today we mourn 298 innocent victims of the # MH17 flight. 6 years of unbearable pain for their relatives & close ones, multiplied by Russian denials, lies & fakes. I'm confident the criminal trial will bring justice, establishing each criminal responsible for the murder by name. pic.twitter.com/nL7nNagGqF