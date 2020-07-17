Шмыгаль заверил, что правительство выделило 2,9 млрд грн на закупку лекарств

КИЕВ. 17 июля. УНН. Кабинет министров Украины выделил и перечислил на ГП "Государственные медицинские закупки" 2,9 млрд грн на закупку лекарств. Об этом заявил во время часа вопросов к правительству в ВР премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос от нардепа, когда правительство выделит средства и когда начнутся закупки лекарств для людей, страдающих СПИДом и туберкулезом, Шмыгаль ответил: "Что касается работы ГП "Государственные медицинские закупки" и средств для приобретения лекарств. В общем правительством выделено и перечислено на ГП "Государственные медицинские закупки" 2,9 млрд грн для осуществления закупки того перечня лекарств, которые вы упоминали".

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения возникли вопросы к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины", в частности, о целесообразности аренды офиса на улице Крещатик за 1 млн грн в год. Также в Минздраве заявили, что ГП посылает им технические характеристики канцтоваров вместо лекарств, поставило на склады 79 тыс. респираторов вместо 1,2 млн законтрактованных и манипулирует экономией относительно собственных цифр.