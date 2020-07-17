Степанов: в этом году финансирование "экстренки" выросло на миллиард

КИЕВ. 17 июля. УНН. В этом году финансирование экстренной медицинской помощи увеличилось на около 1,3 млрд гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Экстренная медицинская помощь - является приоритетом ... Для того, чтобы уверенность и доверие к экстренной медицинской помощи было еще больше, мы начали мощными шагами улучшать экстренную медицинскую помощь. Уже в этом году мы увеличили финансирование на почти 1,3 млрд гривен, и дальше мы будем двигаться таким же путем", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым предусматривается возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга.