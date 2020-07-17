Нардепы приняли законопроект об оборонных закупках

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2398-д предусматривает расширение сферы применения закона "Об оборонных закупках" в части распространения его действия на закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения задач по отпору вооруженной агрессии и предотвращения угроз государственной безопасности, независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности, по борьбе с терроризмом, устранения обстоятельств, что приводит к необходимости введения чрезвычайного положения.

Кроме того, законопроект усиливает механизмы защиты интересов национального производителя и национальной экономики в целом.

Также предусмотрена возможность исключительно для национальных производителей увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

Также законопроект предусматривает изменение порядка обжалования процедур закупки, осуществляемых во время военного положения.

По словам авторов законопроекта, он создает правовые и экономические предпосылки для развития конкурентной среды в сфере оборонных закупок, повышение качества товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны. А также удовлетворяет основные требования законодательства Европейского Союза на уровне основополагающих принципов и принципов закупок.

Напомним, в декабре 2019 года нардепы приняли за основу депутатский законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках.

Затем ВРУ отправила его на доработку в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на повторное второе чтение.

Как заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, законопроект о реформе оборонных закупок (2398-д), который не набрал достаточного количества голосов 13 мая, будет принят во время повторного второго чтения.