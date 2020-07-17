Погибший на Донбассе медик был гражданином Эстонии - МИД страны

КИЕВ. 17 июля. УНН. Военный медик, погибший 13 июля в результате военных действий на Донбассе, был гражданином Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает УНН со ссылкой на портал ERR.

Так, Рейнсалу сообщил ERR, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - сказал Рейнсалу.

Также он отметил, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил и отказался от белорусского гражданства.

По словам Рейнсалу, статус и роль мужчины в военной деятельности на Донбассе украинская власть еще уточняет.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Кроме того, отмечается, что Украина еще официально не подтвердила, что гражданин Эстонии погиб во время военных действий.

Напомним, из зоны проведения операции Объединенных сил вернули тело украинского военнослужащего, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Как сообщалось 13 июля незаконные вооруженные формирования в Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирования.