Боевики передали из ОРДЛО неидентифицированное тело

КИЕВ. 17 июля. УНН. Со временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело. Подтверждений того, что это погибший военный медик, пока нет. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это - военный медик, который погиб 13 июля вблизи села Зайцево, нет", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что в настоящее время продолжается транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево.

В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.