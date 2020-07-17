Минздрав планирует вдвое увеличить количество тестирований на COVID-19

КИЕВ. 17 июля. УНН. Министерство здравоохранения планирует в два раза увеличить количество тестирований на выявление COVID-19. Об этом на брифинге 17 июля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"У нас в планах максимально увеличивать возможности, мощности наших лабораторных центров для того, чтобы они увеличивали количество тестирований. Сейчас в планах увеличить вдвое от того количества тестов, которое делается сегодня", - отметил Степанов.

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Он напомнил, что в начале пандемии в Украине в сутки проводили только 200-250 тестов методом ПЦР, сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч в сутки.

Отметим, что ИФА-тестов в сутки сегодня делают уже больше, чем ПЦР.

"По состоянию на 17 июля за сутки исследовано 28 019 тестирований, из которых 13 108 образцов - методом ПЦР, 14 911 - методом ИФА", - уточнил министр.

Напомним, как ранее писал УНН, отечественные ИФА-тесты (компании "Диапроф-Мед") исследовали на соответствие, и по итогам в ЦОЗ Минздрава получили 100% совпадение заявленным характеристикам.