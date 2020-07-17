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Зеленский назначил более 30 судей

Зеленский назначил более 30 судей

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 34 судей. Соответствующий указ №279/2020 от 17 июля обнародован на сайте Президента, передает УНН.

Так, Президент назначил судей на должности в местных общих судах Винницкой области (2), Волынской области (4), Днепропетровской области (1), Донецкой области (1), Житомирской области (1), города Житомира (1), Закарпатской области ( 2), Луганской области (2), Николаевской области (1), города Николаева (1), Одесской области (2), города Полтавы (1), Ровенской области (1), Сумской области (2), города Сумы (1) Тернопольской области (3), Харьковской области (3), Херсонской области (1), Хмельницкой области (2), Черкасской области (1) и Черниговской области (1).

Напомним, ранее Зеленский назначил в местных общих судах на должности 32 судей.

Источник: УНН
Теги: Украина, судьи, Президент, Владимир Зеленский
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