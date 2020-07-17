Малайзия призвала не допустить политизации суда по MH17

КИЕВ. 17 июля. УНН. В день годовщины катастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе шесть лет назад Малайзия подтвердила свою приверженность относительно судебного процесса, проходящего в настоящее время по делу о катастрофе, и настаивает на недопустимости политизации рассмотрения дела. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министром транспорта Малайзии Ви Ка Сионгом, передает УНН.

“В память о трагическом инциденте Малайзия вновь заявляет о своей приверженности в составе Объединенной группы по расследованию (JIT) судебному процессу, который осуществляется заслуживающим доверия и транспарентным образом на основе верховенства закона в целях обеспечения справедливости”, — заявил министр.

По его словам, Малайзия призывает все государства и субъекты в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией Совета Безопастности ООН 2166.

“Нельзя допустить, чтобы это расследование и судебное разбирательство прекратились со временем или под влиянием политического давления какой-либо партии или государства. Только тщательный и исчерпывающий юридический процесс привлечения виновных в этом бесчеловечном преступлении к ответственности может почтить память жертв и ближайших родственников”, — подчеркнул Сионг.

Напомним, шесть лет назад — 17 июля 2014 года — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.



В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

