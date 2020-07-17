В Кремле заявили о разочаровании работой Киева по линии помощников лидеров "нормандской четверки"

КИЕВ. 17 июля. УНН. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что работа Киева по линии помощников лидеров "нормандской четверки" вызывает разочарование у представляющего Россию в этом формате заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Работа Киева по линии помощников лидеров "нормандской четверки" вызывает разочарование у представляющего Россию в этом формате заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака... Мы работаем с коллегами и в Берлине, и в Париже. Занимается сейчас этим коллега Козак. Пока тоже, к сожалению, у него с коллегами разочарование результативностью работы с нашими украинскими коллегами", - сказал Песков.

По его словам, что Россия "продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны - ...Берлин и Париж - использовали свою часть влияния на украинских коллег с тем, чтобы подвигнуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер".

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Напомним, в начале июля состоялась встреча политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата. По информации Офиса Президента Украины, стороны встречи в Берлине сошлись на необходимости прекращения огня на Донбассе.



Добавим, что вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выражал убеждение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе.