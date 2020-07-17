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Юрий Витренко официально завершил работу в Нафтогазе

Юрий Витренко официально завершил работу в Нафтогазе

Юрий Витренко

КИЕВ. 17 июля. УНН. Бывший исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко завершил работу в компании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"Юрий Витренко завершил работу в Нафтогазе. Его знания, опыт и преданность делу стали важной частью успеха команды Нафтогаза на старте сложной реформы нефтегазовой отрасли и перезагрузки компании. Мы искренне благодарны Юрию за работу и желаем успехов и дальнейших достижений", - сообщили в компании.

Сам Витренко на своей странице в Facebook написал, что в четверг был его последний день работы в Нафтогазе.

"Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государству достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - отметил он.

Напомним, директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его уволят через два месяца, и что причина этого - борьба с "Газпромом". Витренко раскритиковал в этом контексте главу правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз, увольнение
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