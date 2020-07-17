Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник внеочередной сессии ВР

КИЕВ. 17 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля. В повестке дня нет скандального языкового законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020 года", - говорится в тексте распоряжения.

Так, планируется рассмотреть ряд проектов законов, в частности, по совершенствованию условий поддержки производства "зеленой" энергетики, законопроект Президента Зеленского об "инвестнянях", об управлении отходами и другие. Также проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Добавим, что в повестке дня отсутствует законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского относительно изменений в языковом законодательстве, предусматривающий отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы. В то же время, скандальный законопроект Бужанского остался нерассмотренным. Добавим, что из-за него под ВР произошли столкновения митингующих с полицией.

Верховная Рада Украины планирует во вторник, 21 июля, собраться на внеочередную сессию.