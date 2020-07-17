Минобороны передали очередную партию отремонтированных танков Т-64

КИЕВ. 17 июля. УНН. Госпредприятие "Львовский бронетанковый завод" передал на нужды Минобороны очередную партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Министерства обороны Украины очередную партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ремонта специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков: установили новые средства навигации и связи, тепловизионные приборы и тому подобное.

"Основная модернизация танка Т-64 - это прежде всего системы связи и управления огнем. Поэтому, танки получили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, установлены комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач" , - рассказали в Укроборонпроме.

Напомним, Львовский бронетанковый завод передал для нужд Минобороны шесть модернизированных танков.