В Минэнерго сообщили о кадровых изменениях

КИЕВ. 17 июля. УНН. Министерство энергетики проводит работу по избранию кандидата на должность начальника Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Претенденты на эту должность должны пройти специальную проверку и согласование с местными органами власти.

"24 июля истекает трудовой договор с действующим начальником ГВГСС Сергеем Смолановым, который занимает эту должность с 1998 года. Контракт с ним не будет продлен, что уже согласовано с Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

Сейчас подписан приказ о назначении и.о. руководителя Службы, который избран из руководящего состава ГВГСС по критериям профессионализма и опытности", - информирует Минэнерго.

Также в ведомстве отмечают, что к ним поступают жалобы на работу Службы, а поэтому планируется провести аудит деятельности ГВГСС.

"Результаты проверки будут объявлены публично", - резюмируют в Минэнерго.

Напомним, правительство назначило двух заместителей министра энергетики Украины - Александра Зорина и Максима Немчинова. Александр Зорин будет заниматься текущими вопросами угольной отрасли. Максим Немчинов будет отвечать за реформу угольной отрасли, вопросы нефтегазового сектора.