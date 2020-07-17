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Через КПВВ "Новотроицкое" боевики пропускают людей партиями и выборочно - пограничники

Через КПВВ "Новотроицкое" боевики пропускают людей партиями и выборочно - пограничники

КИЕВ. 17 июля. УНН. Боевики пропускают через КПВВ "Новотроицкое", людей, следующих со временно оккупированной территории Украины, партиями и выборочно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Боевики пропускают через дорожный коридор "Донецк-Мариуполь" партиями, медленно и избирательно. Сегодня в 12:00 через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ проследовало 127 человек и 4 транспортных средств, из ВОТУ - 24 человека и 4 транспортных средства. Путешественники отмечают, что боевики пропускают медленно и небольшими партиями лиц, следующих со временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения и избирательность пропуска боевиками, в том числе по дням недели, подтверждается также информацией трехсторонней контактной группы.

Указано, что КПВВ "Новотроицкое" функционирует в штатном режиме ежедневно с 7:00 до 20:00, однако ввиду действия незаконных вооруженных формирований, пограничники информируют желающих выбыть на ВОТУ о риске непропуска.

"Имеют место отдельные случаи, когда путешественники в ожидании пропуска остаются в "серой зоне" перед блокпостом боевиков на ночь, что несет дополнительные риски жизни и здоровью граждан", - напомнили в пресс-службе.

Напомним, боевики продолжают блокировать движение через КПВВ "Марьинка".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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