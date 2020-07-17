В НАПК вызвали для дачи объяснений нардепа, мэра и 15 руководителей политпартий

КИЕВ. 17 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает для дачи объяснений народного депутата, мэра Черновцов, судей и 15 руководителей политических партий. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 21 человека для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - информуют в пресс-службе.

Отмечается что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются:

- Александр Горобец, народный депутат Украины IX созыва. Приглашается с 21 по 23 июля 2020 года (повторно);

- Алексей Каспрук, Черновицкий городской глава. Приглашается с 21 по 23 июля 2020 года (повторно);

- Иван Шепитко, бывший судья Суворовского районного суда города Одесса. Приглашается с 21 по 24 июля 2020 года (повторно);

- Борис Морской, директор КП "Международный аэропорт "Черновцы". Приглашается с 21 по 24 июля 2020 года (повторно).

Кроме того, по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением приглашаются:

- Александр Стратович, бывший судья Олевского районного суда Житомирской области. Приглашается на 24 июля, 10.00 (повторно);

- Светлана Головачук, бывший начальник отдела Волынской ОГА. Приглашается на 24 июля, 14:00 (повторно).

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Также чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для дачи объяснений приглашаются такие руководители политических партий:

- Игорь Чичасов, "Партия Регионов", приглашается на 20 июля;

- Юрий Потомский, партия "Право народа", приглашается на 20 июля;

- Василий Андреев, партия "Будущее Украины", приглашается на 20 июля;

- Максим Бутков, партия "Нова дия", приглашается на 21 июля;

- Сергей Червонопиский, "Партия ветеранов Афганистана", приглашается на 21 июля;

- Александр Клименко, "Украинская народная партия". Приглашается на 21 июля;

- Андрей Пелюховский, партия "Сила нации". Приглашается на 21 июля;

- Алла Шлапак, партия "Социальная справедливость". Приглашается на 21 июля;

- Сергей Ганжа, партия "Всеукраинский патриотический союз". Приглашается на 22 июля;

- Владимир Карплюк, партия "Новые лица". Приглашается на 22 июля;

- Андрей Киселев, партия "Альянс за социальную справедливость". Приглашается на 22 июля;

- Александр Щерба, руководитель политической партии "Республика". Приглашается на 22 июля;

- Василий Цушко, "Социалистическая партия Александра Мороза". Приглашается на 23 июля;

- Игорь Беркут, партия "Великая Украина". Приглашается на 23 июля;

- Сергей Шаповалов, партия "Независимая политическая платформа". Приглашается на 24 июля.

До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.

"При наличии оснований будет составлен протокол об административных правонарушениях. Напоминаем, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - отметили в НАПК.

Напомним, в начале недели НАПК пригласила для дачи объяснений мэра Черновцов, публичных служащих Луганской ОГА и Госгеокадастра и четырех руководителей политических партий.