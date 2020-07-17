Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,14 0,0553  EUR: 30,87 0,1875 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
34290

В МИД анонсировали "интересные изменения" для украинских туристов в Египте

В МИД анонсировали "интересные изменения" для украинских туристов в Египте

КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинские туристы в Египте могут ожидать расширение списка украиноязычных каналов в египетских отелях, присутствие украинского языка в аудио-гидах в египетских музеях, а также дублирование надписей на информационных указателях на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"Украинские туристы в Египте могут ожидать интересные изменения, а именно:

- расширение списка украиноязычных каналов в египетских отелях;

- присутствие украинского языка в аудио-гидах в египетских музеях;

- дублирование надписей на информационных указателях на украинском языке", - информируют в МИД.

Кроме того, по данным дипломатов, можно ожидать расширение возможностей стажировки в Египте украинских студентов, обучающихся на специальностях, связанных с туризмом.

Также планируется заключение двух Меморандумов в области туризма и культурного наследия.

Как отметили в Министерстве, нововведения стали результатом вчерашней встречи заместителя министра иностранных дел Василия Боднара с министром туризма и древностей Египта.

Напомним, во время вчерашней беседы стороны обсудили, среди прочего, восстановление туристической деятельности.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Египет, туризм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.