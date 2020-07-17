В МИД анонсировали "интересные изменения" для украинских туристов в Египте

КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинские туристы в Египте могут ожидать расширение списка украиноязычных каналов в египетских отелях, присутствие украинского языка в аудио-гидах в египетских музеях, а также дублирование надписей на информационных указателях на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"Украинские туристы в Египте могут ожидать интересные изменения, а именно:

- расширение списка украиноязычных каналов в египетских отелях;

- присутствие украинского языка в аудио-гидах в египетских музеях;

- дублирование надписей на информационных указателях на украинском языке", - информируют в МИД.

Кроме того, по данным дипломатов, можно ожидать расширение возможностей стажировки в Египте украинских студентов, обучающихся на специальностях, связанных с туризмом.

Также планируется заключение двух Меморандумов в области туризма и культурного наследия.

Как отметили в Министерстве, нововведения стали результатом вчерашней встречи заместителя министра иностранных дел Василия Боднара с министром туризма и древностей Египта.

Напомним, во время вчерашней беседы стороны обсудили, среди прочего, восстановление туристической деятельности.