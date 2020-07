ЕС выступает против санкций США касательно "Северного потока-2" - заявление

КИЕВ. 18 июля. УНН. Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США в отношении газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, поскольку подобные меры противоречат международному праву. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет УНН.

“ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор — и в отношении „Северного потока-2“ и „Турецкого потока“. Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы, и считает, что экстерриториальные ограничения противоречат международному праву”, — подчеркивается в тексте.

“Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами”, — указал Боррель. При этом он уточнил, что в тех сферах, где “интересы внешней политики и политики безопасности (у ЕС и США) совпадают, большую ценность представляет применение скоординированных и адресных санкций, которые вводятся всеми партнерами”. “Когда политические интересы расходятся, ЕС открыт к диалогу, однако переговоры не могут осуществляться под угрозой санкций”, — заключил глава европейской дипломатии.

The growing use of sanctions, or the threat of sanctions, by the US against European companies and interests is a worrying trend. The EU opposes the use of sanctions by third countries on European companies carrying out legitimate business https://t.co/yZrMfSFsK4