Степанов о 71 тыс. закупленных медкостюмов: мы не можем экономить на качестве

КИЕВ. 18 июля. УНН. С мая по всем больницам Украины было распределено 71 300 защитных костюмов, которые выбирались по качеству, ведь правительство не может экономить на средствах индивидуальной защиты. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В 20-х числах мая были получены все эти защитные костюмы, которые закупил Минздрав, около 71 300 костюмов сразу были распределены по всем больницам... Конечно, они высокого качества, которая соответствует европейским стандартам, это все подтверждено европейскими сертификатами по качеству этих костюмов", - сказал Степанов.

По словам министра, главное не цена, а качество, чтобы они защищали медиков.

"Мы не можем экономить на средствах индивидуальной защиты таких, как костюмы, и покупать их по принципу главное, чтобы было дешевле, главное - чтобы они защищали", - заявил Степанов.

Также он добавил, что кроме защищенности эти костюмы достаточно удобны с точки зрения пользования ими медработниками.

Напомним, Национальная полиция Украины открыла уголовное производство относительно возможной растраты средств и злоупотребления властью при попытке Кабмина закупить 71 000 защитных костюмов для медиков.



