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Кабмин внес в Раду два законопроекта по предотвращению распространения COVID-19

Кабмин внес в Раду два законопроекта по предотвращению распространения COVID-19

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали два правительственные законопроекты по предотвращению распространения коронавирусной болезни, в частности, об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

Так, в ВР зарегистрировали правительственные законопроекты №3891 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по предотвращению COVID-19 и №3890 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

На данный момент текст законопроектов отсутствует.

Между тем, ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан сообщил, что Кабмин 15 июля поддержал проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)", предусматривающий усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещений граждан без одетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего - защитных масок или респираторов.

Кроме того, в ВР зарегистрировали еще три правительственных законопроекта о внесении изменений в законодательство по возмещению ущерба потерпевшим от насильственных уголовных правонарушений.

Напомним, в Украине на 9:00 18 июля зафиксировано уже более 58 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев уже четыре дня подряд - более 800.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, штраф, Коронавирус
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